Mersin Büyükşehir Belediyesi \'Sporbüs\' Projesiyle Çocukları Sporla Buluşturuyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin 'Sporbüs' projesi kapsamında özellikle kırsal mahallelerdeki çocuklar, spor etkinlikleriyle buluşturulmaya devam ediliyor. Sporbüs'ün bir durağı da Silifke ilçesi Kabasakallı Mahallesi oldu.

Kabasakallı İlkokulu'nun bahçesine kurulan parkurda yarışan çocuklar hem spor yaptı, hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlikte özel gereksinimli bireyler de arkadaşlarının ve Büyükşehir antrenörlerinin eşliğinde parkuru tamamladı.

Balsatan: "Bu proje, spora yetenekli öğrencileri keşfetmemize de yardımcı oluyor"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Halil İbrahim Balsatan, mahalle mahalle gezerek okullara gitmeye devam ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimize parkurlar kurarak eğitsel oyunlarla eğlenmelerini sağlıyoruz. Buradaki çocukların imkanları çok kısıtlı. Büyükşehir Belediyesi olarak onlara ulaşınca, ne kadar mutlu olduklarını görüyoruz. Farklı branşlarda kurduğumuz parkurda dikkatimizi çeken, yetenekli öğrenciler de oluyor. Şehir merkezinde olmadıkları için, böyle bir şansları oluyor. Bu proje aslında, spora yetenekli öğrencileri keşfetmemize de yardımcı oluyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılında 'Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor' sloganıyla başlattığı 'Sporbüs' projesiyle, çocuklara spor branşları tanıtılırken, parkur yarışları da düzenleniyor. Çocuklar gün boyu hareket etmenin yanı sıra hem bireysel hem de takım sporlarını deneyimliyor.