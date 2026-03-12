Tarsus Gençlik Kampı'nda Üç Kuşak Buluşması - Son Dakika
Tarsus Gençlik Kampı'nda Üç Kuşak Buluşması

12.03.2026 10:22  Güncelleme: 11:29
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Gençlik Kampı, 7’den 77’ye herkese hitap eden etkinlikleriyle misafirlerini ağırlıyor. Doğayla iç içe ortamı ve düzenlenen renkli aktivitelerle dikkat çeken kamp, anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Doğanın içinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar çeşitli etkinliklerle günün keyfini çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenice Yaşar Bayboğan Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri ve aileleri ile Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi sakinleri Tarsus Gençlik Kampı'nda mutlu bir gün geçirdi. Çocuklar kamp alanında kurulu oyun alanlarında ve Survivor parkurunda gönüllerince eğlenerek keyifli anlar yaşadı. Parkurda yarışıp oyunlar oynayan çocuklar, şarkılar eşliğinde dans ederek günün tadını çıkardı.

Çocuklar büyükleri için çiçek topladı

Aileler doğanın temiz havasında ateş başında sohbet ederken, huzurevi sakinleri de Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nı gezerek keyifli bir gezi gerçekleştirdi. Katılımcılar ayrıca golf arabalarıyla kamp alanını gezerek Tarsus Gençlik Kampı'nın doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Etkinlikte duygusal anlar da yaşandı. Çocuklar, kamp alanında doğadan topladıkları çiçekleri Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi sakinlerine hediye etti. Çocukların bu anlamlı jesti huzurevi sakinlerini duygulandırdı. Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen bu anlamlı buluşma, hem çocuklara hem de yaş almış yurttaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.

"Üç kuşağı bir arada görmek bizim için çok keyifli oldu"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, güzel ve hareketli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Üç kuşağı bir arada görmek bizim için çok keyifli oldu. Huzurevi sakinlerinin de küçüklerle bir araya gelmesi güzeldi, duygulandıran bir ortam oldu. Tarsus Gençlik Kampı orman içerisinde bir yer. Günlük olarak halkın randevuyla yararlanabildiği bir yer. Burada çocuk oyun alanlarımız mevcut. Doğa içerisindeki yaptığımız bütün çalışmalar psikolojik olarak olumlu etkiliyor. Bunun için buraya çok sayıda gezi düzenleyip insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Herkes de çok memnun kalıyor. Biz de onlar da kendilerini iyi hissediyorlar. Gerçekten herkese bir tatil ruhu yayılıyor" diye konuştu.

Kampa katılan çocuklar ve yaş almışlar, şunları söyledi:

-Hüseyin Açıkoğlu: "Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine huzurevi sakinlerinden 20 kadar arkadaşımızla beraber Tarsus Gençlik Kampı'na geldik. Çok güzel, doğal bir ortam. Doğayla iç içe olmak güzel. Burada Küçük çocuklar da var. Bize çiçek verdiler. Üç kuşak bir arada olduk. Belediye müthiş çalışıyor. Burayı çok güzel yapmış."

-Cenab Kılıç: "Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Büyükşehir'in hizmetlerinden memnunuz. Çocuklar çok güzeldi. Bize çiçekler verdiler. Çok mutlu olduk."

-Fethiye Can: "Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Doğa Parkı'na geldik. İlk kez geliyorum. Beğendim, hoşuma gitti. Görmediğim hayvanları gördüm. Doğanın içinde güzel bir yermiş. Başkanımıza teşekkür ederiz."

-Sevgi Gündoğdu: "Vahap Seçer Başkanımızın her zamanki gibi yaptığı güzel etkinliklere katılıyoruz. İlkbaharın geldiğini anlamış olduk. Ben buraya ilk kez geldim. Çok mutlu oldum. Çok güzeldi. Burada arkadaş olduk. Herkesle bir masaya oturduk. Günümüz güzel geçti. Başkanımıza, herkese teşekkürler ederiz."

-Cumali Serin: "Arkadaşlarımla Tarsus Gençlik Kampı'na geldik. Burada eğlendik, çok güzeldi. Survivor parkurunda oynadık. Burası çok güzelmiş."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Gençlik, Tarsus, Güncel, Son Dakika

