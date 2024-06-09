Mersin Büyükşehir Belediyesi YKS'ye giren öğrencilere su dağıttı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ve ailelerine su dağıttı.

Üniversiteye hazırlık aşamasında öğrencilere destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bugün YKS'ye giren öğrenci ve velilere 9 ilçede 21 noktada su dağıttı.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde matematik öğretmeni Gül Hatun Saraçoğlu, "Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde bir sene boyunca eğitim alan öğrencilerimiz bugün YKS sınavının ikinci oturumuna girecekler. Bizler sene boyunca gerek bilişsel gerek akademik olarak öğrencilerimizin yanında olduk, onlara destek olduk. Yeri geldi öğrencilerimizin başarı ve sevinçlerini paylaştık, yeri geldi üzüntülerini bugün sonunda emeklerimizi karşına alacağımız güne sınav gününde buradayız" dedi.