Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı Düzenlendi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ortaklığında "Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı" düzenlendi.

2025-2029 Stratejik Plan'ın konu başlıklarının ve kapsamının paydaşlarla belirlendiği Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı'nın ilk oturumunda, iş birliği alanları belirlenerek konuya ilişkin açıklamalarda bulunuldu. İkinci oturumda belirlenen konu başlıklarında ise ortak değerlendirme yapıldı ve öneriler sunuldu.

Çalıştayda; raylı sistemler, Mersin'deki toplu ulaşım, özel halk otobüsleri ve minibüsler ile ilgili sorunlar, talep önerileri ve çözümleri, akıllı kavşaklar, yeni yapılacak veya yapılması planlanan yollar ile alt geçitlerin teknik detayları gibi ulaşım ve yol konusunda Mersin'i ve Mersinlileri ilgilendiren birçok konu hakkında, Büyükşehir'in 2025-2029 Stratejik Planı'na katkı sunacak değerlendirmelerde bulunuldu.