Mersin Büyükşehir'den Sıfır Atık Atağı... 835 Ton Organik Atık, Komposta Dönüştürüldü

06.03.2026 12:03  Güncelleme: 12:37
Mersin Büyükşehir Belediyesi, "İsraf Etmiyoruz, Kompost Yapıyoruz" sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2024 yılından bu yana 835 ton organik atığı işleyerek toprak iyileştirici kompost ürününe dönüştürdü. Akdeniz ilçesindeki tesiste üretilen kompostlar, kentin peyzaj çalışmalarında kullanılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda çevreci yatırımlarına devam ediyor. Akdeniz ilçesi Sarıibrahimli Mahallesi'ndeki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi bünyesinde faaliyet gösteren Kompost Üretim Tesisi, evsel ve endüstriyel nitelikli organik atıkları ekonomiye geri kazandırıyor.

Atıklar doğal yollarla dönüştürülüyor

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen süreçte; meyve-sebze atıkları, park ve bahçe budama artıkları, çay ve kahve posaları ile mezbahane atıkları işleme alınıyor. Ön fiziksel işlemlerden geçirilen bu atıklar, biyolojik dönüşüm süreciyle doğal yollarla komposta dönüştürülüyor. Elde edilen ürünler, belediyenin peyzaj çalışmalarında kullanılırken, düzenlenen etkinliklerle vatandaşlara da dağıtılıyor.

"Atık doğru yönetildiğinde değerli bir kaynaktır"

Sürece ilişkin teknik detayları paylaşan Sıfır Atık Yönetimi ve Denetimi Şefi Dr. Zeki Altun, 2024 yılı başından itibaren en az 835 ton organik atığın depolama sahasına gitmek yerine geri kazandırıldığını vurguladı. Altun, şunları kaydetti:

"Sıfır atık felsefesi ve doğa temelli atık yönetimi uygulamalarını esas alarak sürdürülebilir bir yaşamı önceliklendiriyoruz. Bu süreç sadece atık miktarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda toprağın verimini artırarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızı organik atıklarını ayrıştırmaya ve bu harekete destek olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki atık, doğru yönetildiğinde değerli bir kaynaktır"

Kaynak: ANKA

