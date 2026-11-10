Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre\'den 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü mesajı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emre, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Bugünün Atatürk'ün mirası olan cumhuriyetin sorumluluğunu yeniden idrak etme günü olduğunu ifade eden Emre, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan cumhuriyet, milli, egemenliğin, eşit vatandaşlığın ve hukukun üstünlüğünün teminatıdır. Adaletin hakim olduğu bir devlet düzeni, cumhuriyetimizin en güçlü dayanaklarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Emre, bu bilinçle yargı mensupları olarak hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda adaletin tecellisine katkı sunmayı, vatandaşların hukuka olan güvenini daima güçlendirmeyi görev bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Adaletin gücü yalnızca kanunların varlığından değil, her şartta hakkın ve hukukun korunmasından doğar. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti yaşatmak da bu anlayışı gelecek nesillere aktarmakla mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılmış olsa da fikirleri, ilkeleri ve cumhuriyetimize kazandırdığı değerlerle yaşamaya devam eden aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ayrıca Milli Mücadele kahramanları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
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