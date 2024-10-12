Mersin'de 1 Milyon Kırmızı Benekli Yavru Balık Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de 1 Milyon Kırmızı Benekli Yavru Balık Üretimi

Mersin'deki istasyonda yılda 1 milyon 100 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu üretiliyor.

12.10.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her yıl 1 milyon 100 bin kırmızı benekli yavru orman içi sularıyla buluşuyor

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de Torosların zirvesine yakın bir noktada bulunan Kadıncık Vadisindeki tesiste, orman içi sulardan temin edilen damızlık kırmızı benekli alabalıklar sayesinde yılda 1 milyon 100 bin adet yavru üretiliyor

Vali Ali Hamza Pehlivan:

"Yapılan çalışmalarla kapasitesi arttırılan istasyonumuz yılda 1 milyon 100 bin yavru yetiştiriliyor, sulara kavuşturuluyor"

"Burada yetiştirilen kırmızı alabalığın değeri çok yüksek"

"Doğal dengenin korunması ve sürdürebilirliği hedefleniyor"

MERSİN - Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de Torosların zirvesine yakın bir noktada bulunan Kadıncık Vadisindeki tesiste, orman içi sulardan temin edilen damızlık kırmızı benekli alabalıklar sayesinde yılda 1 milyon 100 bin adet yavru üretiliyor. Üretilen yavrular ise genlerinin korunması için anaçların alındığı orman içi sularına tekrar bırakılarak doğal yaşama katkı sağlıyor.

Mersin'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölgeye bağlı Çamlıyayla ilçesinde Kadıncık Vadisinde bulunan Bahçe Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu önemli bir görev üstleniyor. Türkiye'deki 3 istasyondan biri olan tesiste arttırılan kapasite ile orman içlerinden alınan kırımızı benekli damızlık alabalıklar sayesinde yılda 1 milyon 100 bin adet yavru üretilerek orman içi sularıyla buluşturulup doğal dengenin korunmasını sağlanıyor. İstasyonda üretilen yavrular, genetik karışımların önlenmesi amacıyla damızlıklarının alındığı aynı su kaynaklarına salınırken, markalama-izleme metodu ile her yıl farklı renkte markalarla da işaretlenerek takip ediliyor.

Türkiye'deki 3 istasyondan biri olma özelliğini taşıyan Bahçe Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu'nda son 14 yılda üretilen yaklaşık 12,5 milyon doğal kırmızı benekli alabalığın Sivas, Kahramanmaraş, Niğde, Adana, Kayseri ve Mersin başta olmak üzere 21 farklı su kaynağına bırakıldığı belirtildi. Kadıncık Vadisi'ndeki istasyonunu gezerek DKMP 7.Bölge Müdürü Faruk Atmaca ve beraberindekilerden bilgi alıp orman içi sulara yavru bırakan Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'de bu büyüklükte Mersin, Trabzon ve Bolu'da 3 istasyon oluğunu kaydetti.

Orman içi sulardan alınan damızlıklar kullanılıyor

Tesiste doğal alabalık yetiştirildiğinin altını çizen Pehlivan," 2006 yılından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Doğal Alabalık Yetiştirme ve Orman İçi Suların Balıklandırma Projesi' var. Bu proje ile bu istasyona da kapasitesini arttırma suretiyle önemli bir misyon veriliyor. Orman içi sulardan alınan damızlık balıkların burada üretime sevk edilmesiyle tekrar doğal yaşama kazandırılması hedefleniyor.2009 yılında da Mersin Üniversitesi ile bir protokol imzalanarak bilimsel çalışmalara ağırlık verilmiş. 2015 yılında ise istasyonun kapasitesinin daha da arttırılması kararlaştırılmış, 12'si yavru 8'i damızlık olmak üzere havuz sayısı 20'ye çıkarılmış"dedi.

"Yılda 1 milyon 100 bin yavru yetiştiriliyor"

Orman içi sulardan alınan damızlık balıklarla yetiştirilen balıkların bugün olduğu gibi doğal yaşama kazandırıldığına dikkat çeken Vali Pehlivan," 2010 yılından buğuna kadar yaklaşık 12,5 milyon alabalık bu sulara kavuşturuldu. Burada şöyle bir ayrıntı var. Balıklar, alındıkları suya tekrar döndürülüyor. Örneğin Kadıncık vadisinden alınan damızlıklardan elde edilen 300 bin yavru balık tekrar buraya kazandırıldı. Yapılan çalışmalarla kapasitesi arttırılan istasyonumuz yılda 1 milyon 100 bin yavru yetiştiriliyor, sulara kavuşturuluyor. Gerçekten burada yetiştirilen kırmızı alabalığın değeri çok yüksek. Bu çalışmalarla doğal dengenin korunması ve sürdürebilirliği hedefleniyor" diye konuştu.

"Markalama sistemi ile takibi yapılıyor"

Bırakılan balıkların takibinin de yapıldığına değinen Pehlivan," Bununla ilgili özel bir markalama sistemi uyguluyor uzman arkadaşlar. Süreç içerisinde doğal yaşama ne kadar uyum sağlayıp sağlamadıkları takip ediliyor. Bir şeyi de vurgulamak istiyorum. Doğal yaşam için balıklar bırakılıyor. Tabi belli av yasak dönemleri var. Vatandaşlarımızın da bu yasak ve kısıtlamalara rivayet etmeleri doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve korunması açısından önem arz ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Mersin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 1 Milyon Kırmızı Benekli Yavru Balık Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:25 Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
14:50 Romanya’da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu Romanya'da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu
14:47 Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat
14:46 Nagihan Karadere’den Acun’la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur Nagihan Karadere'den Acun'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur
14:33 Köfteci Yusuf’ta yaşanan skandal sonrası Diyanet’in telefonları kilitlendi Köfteci Yusuf'ta yaşanan skandal sonrası Diyanet'in telefonları kilitlendi
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
14:17 Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ’’Optimus’’ robotlarını tanıttı Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ''Optimus'' robotlarını tanıttı
13:58 Şeytanın aklına gelmez Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar Şeytanın aklına gelmez! Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar
13:56 Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 11:56:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 1 Milyon Kırmızı Benekli Yavru Balık Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.