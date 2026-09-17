Mersin\'de 10 yurtta 16 bin 407 öğrenciye barınma hizmeti sunulacak

Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 10 yurtta, 16 bin 407 öğrenciye barınma hizmeti sunulacak.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün açıklamasına göre, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilere yönelik "Uyum Programı" hazırlandı.

Müdürlük personeli, otogar ve havalimanında karşıladıkları öğrencilere, kent ve yurtlar hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, bilgilendirmenin ardından yurtlarına yerleştirildi.

Açıklamada görüşleri aktarılan İl Gençlik ve Spor Müdürü Göksun Öz, programın, gençlerin yeni yaşamlarına güvenle başlaması açısından önem taşıdığını belirtti.

Öğrencilerin kente attıkları ilk adımdan itibaren yanlarında olduklarını kaydeden Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Kentteki 10 öğrenci yurdumuzda, toplam 16 bin 407 yatak kapasitemizle gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve öğrencilerimizi yeni yuvalarına yerleştirmeye devam ediyoruz. Bizim için yurt hizmeti yalnızca barınmadan ibaret değil. Gençlerimizin eğitimden spora, sanattan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda kendilerini geliştirebilecekleri ve en önemlisi kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz."