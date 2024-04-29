Mersin'de 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Mersin'de 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus'ta açtığı 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitime başlandı. Merkezde 36-72 ay arası çocuklara tam gün hizmet veriliyor.

29.04.2024 11:26  Güncelleme: 11:31
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus'ta açtığı 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitime başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde Tarsus'ta açılan 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi faaliyete girdi. Minikler, oryantasyon programıyla etkinliklere başladı. 36-72 ay arası çocukların sabah 08.00 akşam 17.00 arası eğitim alacağı çocuk gelişim merkezi, ailelerden de tam not aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi'nde ilk etapta 60 öğrenci ile başladıklarını, ilerleyen süreçte bu sayıyı 100'e tamamlayacaklarını belirterek, "Burada çocuklarımıza tam gün hizmet veriyoruz. 08.00-17.00 saatleri arasında, 3 öğün sağlıklı beslenmelerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda alanında uzman eğitim kadromuzla birlikte, çocukların yaş aralıklarına uygun programları uyguluyoruz. Bu eğitim içeriklerinde aktif pasif dengesini, aynı zamanda çocuklarımızın gelişimsel özelliklerini de önemsiyoruz" dedi.

Çocukların gelişimleriyle ilgili notları, evdeki süreçlerini desteklemek için sürekli olarak aileleriyle paylaştıklarını da aktaran Tanışık, "36-72 ay arası çocuklara hizmet veriyoruz. Burada 36-48, 48-60, 60-72 ay şeklinde 3 sınıfımız yer alıyor. Miniklerimizin ellerini tutarak başladığımız bu yolculukta, onların kalplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Onlarla birlikte harika bir dönem geçireceğimize eminiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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