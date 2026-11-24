Mersin'de 16-22 Kasım denetimlerinde 1013 araç trafikten menedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valiliğe göre Mersin'de 16-22 Kasım denetimlerinde 106 bin 49 araç kontrol edildi, 1013'ü trafikten menedildi. Aynı tarihlerde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda aranan veya kesinleşmiş hapis cezası bulunan 962 kişi yakalandı.
Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 106 bin 49 araçtan 1013'ü trafikten menedildi.
Valiliğin açıklamasına göre, kent genelindeki denetimler 16-22 Kasım'da sürdü.
Denetimlerde 106 bin 49 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1013 aracı trafikten menetti.
Aynı tarihlerde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya aranan 962 kişi yakalandı.
Kaynak: AA
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