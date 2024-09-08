Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Mersin'de 1623 kök Hint keneviri ve 6 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen ikametlere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 1623 kök Hint keneviri, 6 kilo 580 gram esrar, 227 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 322 gram kenevir tohumu, 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.