Mersin\'de 20 hükümlü yakalandı

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Mersin'de, polis ekiplerinin operasyonunda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli çalışmaya 72 ekipte 246 polis katıldı.

Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.