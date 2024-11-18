Mersin'de 208 Bin Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de 208 bin 830 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesinde kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde, sahte bandrollü 208 bin 830 makaron, 187 kilo 200 gram tütün ve 470 etiket ele geçirildi.
Ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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