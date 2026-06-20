Mersin\'de 250 bin dolarlık gasp

MERSİN'de kasklı 2 şüphelinin, 1 kişinin yüzüne sprey sıkıp, içinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uray Caddesi'ndeyken ara sokağa giren kişinin arkasından gelen kasklı 2 şüpheli, yüzüne sprey ve göz yaşartıcı madde sıktı. Şüpheliler, içinde 250 bin dolar bulunduğu öne sürülen çantayı alarak uzaklaştı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin, para dolu olduğu iddia edilen çantayı alıp kaçtığı yer alıyor. Polisin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.