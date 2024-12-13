Mersin\'de 420 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Mersin'in Toroslar ilçesinde 420 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 420 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.