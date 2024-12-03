Mersin'de 474 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de 474 Zanlı Gözaltına Alındı

Mersin'de polis, firari suçlulara yönelik yaptığı operasyonlarda 474 zanlıyı gözaltına aldı.

03.12.2024 12:17
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Mersin'de polis ekiplerinin bir haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 474 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, firari şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 474 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 474 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 474 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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