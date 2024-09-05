Mersin\'de Hapis Cezası Bulunan 52 Hükümlü Yakalandı

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Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.