Mersin'de 81 Aranan Şüpheli Yakalandı

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 20 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekiplerin 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 20 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.