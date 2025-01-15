Mersin'de 87 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 87 Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de 87 firari hükümlü, hapis cezası ile cezaevine gönderildi.

15.01.2025 12:19
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Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 87 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "cinsel istismar" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu adresleri belirlenen 87 firari hükümlü, operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 87 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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