Mersin\'de 87 zanlı gözaltına alındı

Odunpazarı Belediyesi Kreşlerinden Sokak Hayvanlarına Ziyaret

Odunpazarı Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, Odunpazarı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen öğrenciler, hayvanlara ilgi gösterirken öğretmenler de görevlilere teşekkür etti.