Mersin\'de 87 zanlı gözaltına alındı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 87 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik 25 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 87 zanlı yakalandı.
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Mudurnu ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde yapılan denetimlerde, otobüslerde sivil kıyafetli jandarma personeli yolculara uyarılarda bulundu ve kurallara uymaları konusunda bilgilendirdi.
Türkiye, Cumhurbaşkanı kararıyla Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'yı durdurduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO müttefiklerinin de anlaşmayı askıya alma kararlarının yürürlüğe girdiğini belirtti. AKKA, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanların sınırlamalarını ve silah azaltmalarını öngören bir anlaşmadır.
Odunpazarı Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, Odunpazarı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen öğrenciler, hayvanlara ilgi gösterirken öğretmenler de görevlilere teşekkür etti.
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