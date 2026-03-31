Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Ağaçlandırma Kampanyası" Başlattı

31.03.2026 09:26
Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele ve kent yeşil dokusunu güçlendirmek amacıyla 13 ilçede eş zamanlı 'Ağaçlandırma Kampanyası' başlattı. Kampanya kapsamında dayanıklı ağaç türleri dikilecek.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Peyzaj Master Planı kapsamında oluşturulan Stratejik Eylem Planı kararları doğrultusunda daha yeşil bir kent için "Ağaçlandırma Kampanyası" başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir kent için "Ağaçlandırma Kampanyası" başlattı. Kampanya kapsamında Büyükşehir'in sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlara iklim değişikliğine dayanıklı ağaçlar dikilerek, kentin yeşil dokusu güçlendiriliyor. 13 ilçede eş zamanlı başlatılan kampanya ile iklime uyumlu, sıcak ve kuraklığa dayanıklı, az su isteyen ağaçlar sayesinde daha yeşil, daha konforlu ve estetik bir kent oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda; 13. Cadde, 34. Cadde, Mezitli İsmet İnönü Bulvarı, Rıfat Uslu Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, Mimar Sinan Bulvarı, Tarsus Çamlıyayla yolu, Tarsus Gazipaşa Bulvarı, Erdemli Erdemoğlu Bulvarı gibi lokasyonlar belirlendi. Ayrıca Kültür Park'ta da eksik ağaçların tamamlanması ve yeni ağaçlandırma yapılması planlanıyor. Çalışmalarda çınar, fıstık çamı, ateş ağacı, ılgın, orkide ağacı, jakaranda ve oya ağacı gibi türler kullanılıyor.

"İklim değişiklikleri sebebiyle Türkiye'de en çok etkilenen illerden bir tanesi Mersin"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Park Bahçeler Proje Şube Müdürlüğü'nde görevli peyzaj mimarı Görkem Arkan, refüj, park ve yeşil alanlara otomatik sulama sistemi, kurakçıl peyzaj ve kuraklığa dayanıklı bitkilendirme yaptıklarını söyledi. Büyükşehir için sürdürülebilirliğin önemli olduğunu belirten Arkan, "Dünya çapında yaşanan iklim değişiklikleri sebebiyle Türkiye'de en çok etkilenen illerden bir tanesi de Mersin'dir. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin azaltılması, kentsel ısı adalarının ve etkilerinin azaltılması, iklim değişikliğine dikkat çekerek farkındalık oluşturmak ve ayrıca kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak amacıyla 'Ağaçlandırma Kampanyamızı' başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz Mersin'in nefes alan bir şehir olmasını sağlamak"

Kent genelinde daha yeşil, konforlu ve estetik bir Mersin oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Arkan, "Kullanacağımız bitki türleri arasında yerine ve uygunluk durumuna göre; çınar, fıstık çamı, ateş ağacı, ılgın, orkide ağacı, jakaranda, oya ağacı gibi türler bulunmakta. Hedefimiz Mersin'in nefes alan bir şehir olmasını sağlamak, gölgeye ve serinliğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için kalıcı çözümler üretmek. Kentimizin geleceğini, diktiğimiz her ağaçla daha sağlıklı, daha estetik ve yaşanabilir kılmaktır. Bu kapsamda da doğaya ve insana saygılı yeşil bir Mersin için çalışmalarımızı memnuniyetle sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Trump: İran’da rejim değişikliği yaşandı Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı
Türkiye savaşa mı giriyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Sisi’den Trump’a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin

11:01
A Milli Takım TFF’nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
