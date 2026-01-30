Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Akran Zorbalığına Karşı Empati Atölyesi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde düzenlenen "Akran Zorbalığını Önleme: Empati Atölyesi'nde" 11-14 yaş grubundaki çocuklar için akran zorbalığını fark etme, anlama ve önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Düzenlenen atölyede zorbalığın yalnızca fiziksel değil; sözel, sosyal ve dijital boyutlarıyla da çocukların ruh sağlığını etkilediğine dikkat çekilerek, farkındalık kazandırıldı.

Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimini desteklemek amacıyla, akran zorbalığına karşı farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Akran Zorbalığını Önleme: Empati Atölyesi'nde; özellikle 11-14 yaş aralığındaki çocukların karşılaşabileceği zorbalık türleri ele alınırken, çocuklara empati kazandırılmasına yönelik bilinçlendirme yapıldı.

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde düzenlenen atölyeye ilişkin bilgi veren Uzman Klinik Psikolog Asena Akatürk, çalışmada özellikle 11-14 yaş grubuna odaklanıldığını belirtti. Bu yaş aralığının; çocukluktan ergenliğe geçişin yaşandığı, kimlik gelişiminin hızlandığı ve sosyal ilişkilerin büyük önem kazandığı bir dönem olduğuna dikkat çeken Akatürk, "Son zamanlarda okullarda akran zorbalığına çok sık rastlıyoruz. Bu atölyeleri, ailelere ve gençlere destek olmak, zorbalıkla baş etme güçlerini geliştirmek amacıyla düzenliyoruz" dedi.

"Akran zorbalığı, sadece fiziksel saldırılardan ibaret değildir"

Akran zorbalığının sadece fiziksel saldırılardan ibaret olmadığını vurgulayan Akatürk, "Alay etme, lakap takma, dışlama, tehdit etme ve küçük düşürme gibi sözel ve sosyal davranışlar da zorbalık kapsamındadır. Son zamanlarda teknolojiyle birlikte, siber zorbalık da yaygınlaştı. Çocuklar sosyal medyada, WhatsApp gruplarında ya da oyun ortamlarında alay edici mesajlara, tehditlere ve uygunsuz davranışlara maruz kalabiliyor. Bu da onların kendilerini güvende hissetmemesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Zorbalığa maruz kalan çocukların, çoğu zaman yaşadıklarını doğrudan dile getiremediğini de söyleyen Akatürk, "Okula gitmek istememe, akademik başarının düşmesi, dikkat ve odaklanma sorunları, içine kapanma, uyku ve iştah problemleri, yoğun kaygı ve hatta depresif belirtiler görülebilir. Bu durumlar çoğu zaman 'ergenlik dönemi' denilerek göz ardı ediliyor. Oysa bunlar çocuğun yaşadığı psikolojik zorlanmanın önemli sinyalleri de olabilir" diye konuştu.

Zorbalık yapan çocukların da kendi iç dünyalarında zorlandıklarına işaret eden Akatürk, "Bu çocuklarda empati kurma güçlüğü, aile ilişkilerinde sorunlar, öfke kontrol problemleri ve yetersizlik duyguları görülebilir. Bu nedenle zorbalığa yalnızca cezalandırıcı değil; eğitici, onarıcı ve anlayıcı yaklaşımlarla müdahale edilmesi çok önemli. Çünkü bizim için her çocuk çok kıymetlidir" dedi.

"Akran zorbalığıyla mücadelede, bütüncül bir yaklaşım gerekir"

Akran zorbalığıyla mücadelede bütüncül bir yaklaşımın gerekliliğine vurgu yapan Akatürk, "Akran zorbalığına yönelik önleyici çalışmalar, rehberlik faaliyetleri ve öğretmen farkındalığı, güvenli okul ortamlarının oluşmasına katkı sağlar. Çocuklar kendilerini güvende hissettiklerinde, öğrenmeye ve gelişmeye daha açık olurlar. En etkili yaklaşım; çocuk, aile, okul ve ruh sağlığı uzmanlarının iş birliği içinde olmasıdır. Empati, sınır koyma, duyguları tanıma ve ifade etme becerilerinin erken yaşta desteklenmesi de zorbalığın önlenmesinde çok önemli bir rol oynar" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekleyen Akatürk, akran zorbalığına yönelik atölyelerin bir seri halinde devam edeceğini, farklı yaş gruplarına ve dezavantajlı bölgelere de taşınmasının planlandığını aktardı. Ailelere yönelik eğitim programlarının da proje aşamasında olduğunu kaydeden Akatürk, "Çocukların gelişimini desteklemek ve onları daha güvenli ortamlarda büyütmek için, çalışmalarımızı genişleterek sürdüreceğiz" diye konuştu.