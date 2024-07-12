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Mersin'de arananlara yönelik operasyonda 79 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "resmi belgede sahtecilik", "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" gibi suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezi ve ilçeleri kapsayan operasyonda adresleri belirlenen 79 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, polis kamerası ve dronla görüntülendi.