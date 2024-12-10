Mersin\'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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MERSİN'de muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek düşüren G.Ç., tutuklandı.

Olay, 8 Aralık'ta öğle saatlerinde Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık binası önündeki Atatürk büstü, bir kişi tarafından itilerek düşürüldü. Çevredekiler, şüpheliye tepki göstererek engel olmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Saldırgan, kendisine 'Polise şikayet edeceğim seni' diyen kadına, 'Ara polisi' dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi de büstü kaldırıp, yerine koydu. Görüntülerin ardından harekete geçen polis, uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen G.Ç.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.