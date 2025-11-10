Mersin'de Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında Mersin Valiliği tarafından düzenlenen çelenk sunma töreni ve anma programına katıldı.

Atatürk'ün ebediyete irtihal edişinin 87'nci yılında, Mersin Valiliği tarafından çelenk sunma töreni ve anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, milletvekilleri, kent protokolü, oda, dernek, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin yöneticileri ile temsilcileri yer aldı.

Tören, Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla resmi tören sona erdi.

Vahap Seçer, resmi törenin ardından eşi Meral Seçer ile Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına katıldı. Program başlamadan önce Seçer, Vali Toros ve protokol üyeleri, Atatürk'ün hayatını kaybettiği gün dünya çapında yayımlanan gazete manşetlerinden oluşan sergiyi gezdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan program, "Atatürk" konulu video gösterimi ile devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası tarafından "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" temalı konser verildi. Konserin sona ermesinin ardından bir öğrenci tarafından "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" isimli şiir okundu.

Program, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nin hazırladığı "Cumhuriyet Valizi-İki Mustafa" isimli tiyatronun sahnelenmesiyle sona erdi.