Mersin'de Bahar Spor Şenliği 7'den 77'ye Herkesi Sporla Buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Sports Event Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Bahar Spor Şenliği, 7'den 77'ye her yaştan vatandaşı sporla buluşturdu. Gün boyu süren etkinliklerde pilates, çim tenisi, pickleball, retro basketbol gibi spor dalları yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Mersin Sports Event Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen şenlik, havaların ısınmasıyla açık hava spor etkinliklerine başlandı. Spor Organizasyonları Koordinatörü Kubilay Yorulmaz, sağlıklı yaşam için sporu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Sancar, kadınların ve çocukların spora katılımını öncelediklerini vurgularken, üye Dilek Şan da çocukları farklı sporlarla tanıştırmak istediklerini söyledi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, sahilde spor yapmanın keyfini yaşadıklarını ifade etti.