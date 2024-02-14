Mersin'de Dünya Bakliyat Günü etkinlikleri kapsamında 120 çeşit yemek sergisi düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Dünya Bakliyat Günü etkinlikleri kapsamında 120 çeşit yemek sergisi düzenlendi

Mersin\'de Dünya Bakliyat Günü etkinlikleri kapsamında 120 çeşit yemek sergisi düzenlendi

Mersin'de, Dünya Bakliyat Günü etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen programda 'Bakliyat Yemekleri Sergisi' hazırlandı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve diğer katılımcılar sergiyi gezerek bakliyattan yapılan 120 çeşit yemek hakkında bilgi aldı. Konuşmaların ardından katılımcılara bakliyattan yapılmış yemekler ikram edildi.

14.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:58
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Mersin'de, Dünya Bakliyat Günü etkinlikleri kapsamında bakliyattan 120 çeşit yemek yapıldı.

Mersin Ticaret Borsasınca bir otelde düzenlenen programda "Bakliyat Yemekleri Sergisi" hazırlandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ulusal Baklagil Konseyi ve Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer katılımcılar sergiyi gezerek bakliyattan yapılan 120 çeşit yemek hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Pehlivan, etkinlikte, bakliyatın işlenmesi konusunda Mersin'in önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentteki firmaların faaliyetlerini ihracat odaklı sürdürdüğünü aktaran Pehlivan, "Bakliyat alanındaki yüzde 80-90 ihracat ilimizden gerçekleşiyor. Bu faaliyetler istihdamın ve yatırımların önünü açıyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de bakliyat sektörünün kente büyük ekonomik hareketlilik kazandırdığını belirtti.

Ulusal Baklagil Konseyi ve Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de bakliyatın faydaları hakkında bilgi verdi.

Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen de en büyük hedeflerinin bakliyat üretimi ve tüketiminin artması olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılara bakliyattan yapılmış yemekler ikram edildi.

Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal'ın da katıldığı etkinlikte, kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe de gösteri sundu.

Kaynak: AA

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