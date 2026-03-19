Mersin'de Bayram Öncesi Gıda Denetimleri

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde faaliyet gösteren tatlı satış noktaları ve imalathanelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelerin genel hijyen kuralları, ruhsat durumları, imalathanelerin temizlik koşulları, ürünlerin fiyat etiketleri ile kullanılan malzemelerin son tüketim tarihleri titizlikle incelendi. Denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceğini belirten Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmesi için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Başkan Vekili Şener yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmesi bizim önceliğimizdir. Bu doğrultuda zabıta ekiplerimiz bayram öncesinde olduğu gibi bayram boyunca da sahada aktif olarak görev yapacaktır. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

