Mersin Erdemli\'de Bilim ve Teknoloji Şenliği Düzenlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bilim ve teknoloji şenliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde organize edilen şenlikte, 15 okuldan 35 proje tanıtıldı.
Programın açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Kaymakam Aydın Tetikoğlu, öğrencilerin tasarladığı eserleri inceleyerek bilgi aldı.
Durmuş, gazetecilere, gençlerin hayallerini tasarladıklarını belirterek, " Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak gençlerimiz, Türkiye'yi hak ettiği yere konumlandırabileceklerini yapmış oldukları çalışmalarla gösterdiler." ifadelerini kullandı.
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