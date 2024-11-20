TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin'de bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Hasan Fırtına tarafından boğulan Aybeniz Top (24), otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirilen Aybeniz Top, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Boğulma Olayı: Aybeniz Top Toprağa Verildi - Son Dakika
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