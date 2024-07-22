Mersin'de Bölücü Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Bölücü Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Kişi Gözaltına Alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü propagandası yapıldığına dair başlatılan soruşturmada 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bakan Tunç, ülkenin huzurunu bozmaya çalışan ve milli birlik ve beraberliği hedef alan herhangi bir girişimin amacına ulaşamayacağını belirtti.

22.07.2024 19:47
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve slogan atılması olayı hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Tunç, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Bölücü Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Bölücü Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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