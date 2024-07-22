Mersin'de Bölücü Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Kişi Gözaltına Alındı

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve slogan atılması olayı hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi.