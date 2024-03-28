Mersin\'de çalıntı kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı

CHP İzmir İl Başkanı: Seçim güvenliği için bütün tedbirleri aldık

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir İl Örgütü olarak seçim ve seçim güvenliği konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini ve seçimde herhangi bir oyun heba olmaması için bütün tedbirleri aldıklarını söyledi. Aslanoğlu, vatandaşlara sandıklara gitme ve oylarını kullanma çağrısı yaparken, İzmir'de sandık sayısının arttığını ve yaklaşık 40 bin kişilik bir orduyla sandıkların güven içinde olacağını belirtti. Ayrıca, CHP'nin anlık verileri paylaştığını ve hataları anında yakalayıp müdahale ettiklerini ifade etti. İzmir'de 3 milyon 459 bin 745 seçmenin olduğunu ve toplamda 10 bin 740 sandık bulunduğunu aktaran Aslanoğlu, Buca'nın yoğunluk açısından ilk sırada yer aldığını ve Beydağ'ın ise en sakin ilçe olduğunu bildirdi.