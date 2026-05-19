Mersin'de Cinayetler: Katil İntihar Etti

(MERSİN) - Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de arasında olduğu 6 kişiyi silahla vurarak öldüren ve 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk sabah saatlerinde güvenlik güçlerinin takibi üzerine saklandığı evde intihar etti.

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde dün akşam birkaç saat içinde eski eşinin de arasında olduğu 6 kişiyi silahla vurarak öldüren, 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk'ün yakalanmasına yönelik operasyon sabaha kadar sürdürüldü.

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında Öztürk'ün Karakütük Mahallesi'nin kırsalında Çokak mevkisinde bir evde olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerinin evin etrafını sarmasının ardından Öztürk, üzerinde taşıdığı silahla intihar etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Öztürk, dün akşam Tarsus'un Kadelli Mahallesindeki bir kasap-lokanta dükkanında Sabri Pan ve Ahmet Ercan'ı, ardından bir benzin istasyonunda TIR şoförü Gökay Selfioğlu'nu, Çamlıyayla Darıpınarı Köyü'nde de eski eşi Arzu Özden'i öldürmüştü.

Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca isimli şahsı motosikletiyle şarampole yuvarlayarak ölümüne neden olan Öztürk, son olarak Karakütük Mahallesi'nde Yusuf Oktay'ı öldürmüş, bu cinayetler sırasında 8 kişiyi de yaralamıştı.