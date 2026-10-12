Mersin'de çocuğun ölümü davasının istinafında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince görülen duruşmalı istinaf incelemesi başladı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan tutuklu Hüseyin Arda Ş. (20) ile tutuksuz Mustafa Z. (28) ve Nazmi Ç. (21) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince Hüseyin Arda Ş'ye "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasının kaldırılıp "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Savcı, yerel mahkemenin Mustafa Z. ve Nazmi Ç. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verdiği 4'er aylık hapis cezasının ise usul ve yasaya uygun olduğu görüşünü sundu.

"Tabancanın dolu olduğunu bilmiyordum"

Sanıklardan Hüseyin Arda Ş. savunmasında, 31 Ağustos 2025'te katıldığı asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş açtığını söyledi.

Tabancanın içinde mermi kalıp kalmadığını hatırlamadığını öne süren Hüseyin Arda Ş. şu beyanda bulundu:

"Asker eğlencesinden ayrıldığımızda Hiranur ve ben aracın arka koltuğuna oturduk. Aracı Nazmi kullanıyordu yanında da Mustafa vardı. Büfeden alkol aldık. Araçta sigara içmediğim için üzerimdeki tabancayı Hiranur'a uzattım ve şakalaşmaya başladım, hatta 'Sıkayım mı?' dedim. Tabancanın dolu olduğunu bilmiyordum, elim tetikte değildi. Tabanca ya kendi kendine patladı ya da maktul dokundu diye patladı. Hiranur'u öldürme kastım asla yoktu. Aramızda husumet bulunmuyordu."

Olaydan sonra "şoka girdiğini" iddia eden sanık, "Hiranur'u önce boş araziye, sonrasında oradan alıp hastaneye götürdük. Katil değilim." ifadesini kullandı.

Sanıklar Mustafa Z. ve Nazmi Ç. de olayla ilgilerinin olmadığını savundu.

Aygar'ın annesi Gülten Tan ise yaşadığı evlat acısının dinmediğini belirterek, "Bu olay kesinlikle kaza değildir. Çocuğumu bilinçli şekilde katlettiler. Çocuğum uyuşturucu yüzünden öldürüldü. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum." dedi.

Avukatları da dinleyen heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Olay ve iddianame

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde 31 Ağustos 2025'te Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Arda Ş, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. tutuklanmıştı. Polis ekiplerinin araştırmasında zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da gece saatlerinde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri tespit edilmiş, derenin üst tarafındaki alanda kan izlerine rastlanmıştı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Mayıs 2026'da görülen karar duruşmasında sanıklardan Hüseyin Arda Ş, "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan müebbet, Nazmi Ç. ve Mustafa Z ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Heyet, Nazmi Ç. ve Mustafa Z'yi tahliye etmiş, Hüseyin Arda Ş'nin ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukatlarının itirazı üzerine yerel mahkemenin hükmünü inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasına karar vermişti.