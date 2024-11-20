Mersin'de Çocuk Hakları Günü Etkinliği - Son Dakika
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Mersin'de Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Mersin\'de Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Mersin'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk forumu düzenlendi, hakları konuşuldu.

20.11.2024 19:46
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Mersin'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kentte "Çocuk Katılımı ve Savunuculuk" temasıyla düzenlenen etkinlik, Akdeniz bölgesindeki 8 ilden katılan çocuklarla gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, 2 gün süren forumun Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen kapanışında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak yapılan çalışmalarda çocuk haklarını temel ilke olarak kabul ettiklerini söyledi.

Tüm çocukların bütün hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Burada çocuk hakları, güvenliği, eğitim sistemi, ayrımcılık ve dijital dünyada tehlikeler üzerine sizden aldığımız görüşler çok kıymetli. Bu görüşler doğrultusunda hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmanız için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yarının Türkiye'sinde farklı alanlarda sizler görevi devraldığınızda ve söz sahibi olduğunuzda ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacağınızdan hiç şüphemiz yok. Hedeflerinize ulaşma yolunda her zaman dürüst, merhametli ve adil olun. Haklarımızla birlikte sorumluluklarımızın da olduğunu unutmayın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Öte yandan etkinlikte çocuklar, Filistinli yaşıtları için gökyüzüne kırmızı balonlar bıraktı.

Kaynak: AA

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