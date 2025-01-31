Mersin'de Çocuklar için Eğlenceli Ara Tatil Etkinlikleri

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ara tatilinde, çocukların zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesi için Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirdiği etkinlik serisini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ara tatilinde, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nı çocuklar için şenlik alanına çevirdi. Miniklerin enerjilerini atması için alanda şişme oyun grupları oluşturan Büyükşehir, okul çağındaki çocukların eşli oyun kültürünü ve takım çalışmasını pekiştirmesi amacıyla, çocuklara doğal ve eğlenceli bir ortam sundu. Etkinlikler, 2 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Meydan, çocuk neşesi ve enerjisi ile daha da renklendi

Miniklerin enerjilerini atması için alanda şişme oyun grupları oluşturan Büyükşehir, okul çağındaki çocukların eşli oyun kültürünü ve takım çalışmasını pekiştirmesi amacıyla halat çekme, çuval giyme, kaşıkla yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlarla, çocuklara doğal ve eğlenceli bir ortam sundu.

Çocukların fiziksel aktivite yapmalarının yanı sıra resim, takı tasarım gibi atölyelerle de yeni beceriler kazanması sağlandı. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve patili dostlarla temas etmelerini sağlamak amacıyla, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri can dostları sahiplendirme alanı oluşturdu. Doğal ve el yapımı ürünlerin yer aldığı üretici kadın stantlarında çocuklar için pek çok oyuncak ve okul eşyası yer alırken, aileler çocuklarına karne hediyesi vermeyi ihmal etmedi.

Çocukların yarıyıl tatilini neşe içinde geçirmesi için Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda etkinlik alanı ve atölyeler oluşturarak hoşça zaman geçirmelerini sağladıklarını aktaran Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Psikolog Nazlı Cemre Dursun, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın yoğun bir temponun ardından eğlenmeleri için etkinlik alanı oluşturduk"

"Çocuklar yoğun bir eğitim ve öğretim programından çıktılar. Aileler de bu süreci onlarla birlikte yaşadı. Çocukların en çok ihtiyacı olan şeylerden biri, doyasıya eğlence ve etkinlik. Biz de onları çok iyi anladığımız ve sosyal belediyecilik anlayışıyla destek olmak istediğimiz için, atölyeler düzenlemeye karar verdik. Bu atölyelerle hem psikoeğitim, hem de psikososyal gelişimlerini güçlendirecek eğitim veriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın, kendi akran gruplarıyla eğlenceli vakit geçirmelerini sağladık. Aileler de burada yer alan üretici kadın stantlarından alışveriş yaparken, üreten kadınlara destek olma imkanı buluyorlar."

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, 2 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.