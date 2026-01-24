Mersin'de Yarıyıl Tiyatro Şenliği, Çocuklar ile Buluştu

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği", çocuklara keyifli anlar yaşattı. Şenlik kapsamında Mersin Şehir Tiyatrosu'nun sevilen çocuk oyunları, 5 gün boyunca Kongre ve Sergi Sarayı'nda ücretsiz olarak sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın bu yıl ikincisini düzenlediği "Çocuklar için Yarıyıl Tiyatro Şenliği", çocuklara keyifli anlar yaşattı. Tiyatro Şenliği kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sevilen çocuk oyunları, 5 gün boyunca Kongre ve Sergi Sarayı'nda minik izleyicilerle buluştu. Ücretsiz Tiyatro Şenliği kapsamında "İki Bavul Dolusu", "Bisküvi Adam", "Gökkuşağı'nın Altında" ve "Dünya'nın Eski Zamanlarında" adlı oyunlar çocukların beğenisine sunuldu. Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncuları, kurdukları iletişimle, tiyatro sevgisini çocuklara küçük yaşta kazandırmayı hedefliyor.

"Oyunlarımızı 5 gün boyunca küçük hanım ve küçük beylerle buluşturduk"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, "5 gün boyunca 'İki Bavul Dolusu', 'Bisküvi Adam', 'Gökkuşağı'nın Altında' ve 'Dünya'nın Eski Zamanlarında' isimli oyunlarımızla, Mersin'deki küçük hanım ve küçük beylerle Kongre ve Sergi Sarayı'nda buluştuk. Önümüzdeki yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz şenlik için şimdiden sabırsızlanıyoruz" dedi.

Oyunlar, hem çocuklardan hem de ailelerden büyük ilgi gördü

Oyunları izleyen veliler ve çocuklar da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Merve Aktı: "Yarıyıl tatilindeyim. Tiyatro izlemeye geldim. Çok güzeldi. En çok Hapşu'yu sevdim. Arkadaşlığın önemini anlattılar. Çok güzeldi."

-Mukaddes Ecrin Batur: "Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatrosuna geldim. 'İki Bavul Dolusu' adlı oyunu izledim. Çok güzeldi, eğlendik. Yarıyıl tatilinde bu tür etkinlikler çok güzel oluyor."

-Yusuf Aslan Onuç: "Şehir Tiyatrosu'nun oyunu çok güzeldi. Güzel zaman geçirdim."

-Şirin Kaplan: "Tiyatro izledik. Eğlenceliydi, sevdim. Vaktim güzel geçti. Tiyatro bitince pamuk şeker ve patlamış mısır dağıttılar. Bugün benim için güzel ve mutlu bir gündü."

-Gizem Eryürek (Veli): "Oyunun içeriği güzeldi, çok beğendik. Ben de çok güldüm ve eğlendim. Oğlum da çok eğlendi. Tiyatroya erişim ne yazık ki çok zor. Büyükşehir'in oyunları ücretsiz yapması, herkesin katılmasını sağlıyor. Çok faydalı, güzel bir etkinlik."

-Münevver Çaparoğlu (Veli): "2 çocuğumla geldim. Biraz küçük oldukları için başta korktum, ama onlar da sevdi. Özellikle oğlum çok güldü. Çok beğendik."

-Cansu Şimşek (Veli): "Kızımla geldik. Tatille beraber tüm etkinlikleri değerlendiriyoruz. Güzel bir oyundu. Hoşumuza gitti, eğlendik."