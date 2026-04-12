Mersin\'de Çöp Konteynerleri Yenilendi

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki çöp konteynerleri belediye ekiplerince yenilendi.
Belediyenin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çevre ve temizlik altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, eskiyen çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.
