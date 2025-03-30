Mersin'de D-400 Karayolu Üzerinde Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Mersin'de D-400 Karayolu Üzerinde Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, D-400 karayolu üzerinde trafik akışını güvenli hale getirmek ve estetik görünümünü artırmak amacıyla kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar 72 saat içinde tamamlandı.

30.03.2025 10:05  Güncelleme: 10:47
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus'un D-400 karayoluna batı bağlantısı ve giriş noktası olan Nusret Mayın Gemisi'nin yer aldığı park önü ile Üzümlü Kavşak arasında yer alan bölümde 72 saat içerisinde yenileyerek hizmete sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafik akışını daha güvenli hale getirerek kent estetiğine uygun çalışmalar yapmaya devam ediyor. Ekipler, Tarsus'un D-400 Karayoluna batı bağlantısı ve giriş noktası olan Nusret Mayın Gemisi'nin yer aldığı park önü ile Üzümlü Kavşak arasında yer alan bölümde 72 saat içerisinde yenileyerek hizmete sundu.

Kentin giriş noktasını estetik ve trafik akışı açısından güvenli hale getirmek amacıyla uygulanan çalışma kapsamında bozuk zeminli kaldırımlar ve asfalt tamamen yenilendi.

Yaya geçişlerinin güvenli ve çizgilemenin belirgin şekilde yerine getirildiği çalışmada, trafik akışının hızlanması için bir döner kavşak kaldırılırken, yol, sürücülerin görüş açılarının artması adına standartlara uygun gale getirilirken, bölgede bulunan ve atıl vaziyette ki direkler ve diğer aparatlar ise kaldırıldı.

İsmet Paşa Bulvarı'nın uç kısmı olan ve yaklaşık 350 metre uzunluğunda ki kısımda gerçekleştirilen çalışma, bulvarın diğer bölgelerinde de kademeli olarak hayata geçirilecek.

"Vatandaşımıza daha güvenli bir ulaşım sağlamış olduk"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda Harita Mühendisi olarak görev yapan Fethi Eroğlu, çalışmaların etap etap ilerleyeceğini belirterek, "Çalışmalar kapsamında öncelikle, görüşü engelleyen, trafik can ve mal güvenliğini tehlikeye atan tüm unsurlardan yolumuzu arındırdık. Ardından 570-600 metrelere varan power curber adını verdiğimiz beton bir bordür ile tüm hattımızın güvenliğini sağladık. Ardından binder ile tüm zeminimizi iyileştirdik. Tüm yolumuzun kodunu, karayollarının koduna uydurarak su akışını sağladık, su birikmelerini engelledik. Tüm yaya geçitlerimizi engelli rampasıyla, engellilere uygun bir hale getirdik. Ardından aşınma tabakamızı dökerek, çalışmamızın birinci etabını Tarsusluların hizmetine sunduk. Tüm çizgilerimizi de çekerek vatandaşımıza daha güvenli bir giriş, daha güvenli bir ulaşım sağlamış olduk" diye konuştu.

Vatandaşlar, yapılan çalışmalara ilişkin, şunları söyledi:

Fatih Düzenli: "Yenilik her zaman iyidir. Uzun yıllardır burada bir çalışma yapılmıyordu. Şu an hem erişilebilirlik hem de trafik akışı olarak gayet güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Yaren Yoksulabakan: "Çok güzel bir yol oldu. Okul çıkışları için yaya geçidi yapıldı, Yaya trafiği olarak da yoğun bir bölge. Yaya geçidi yoktu, öğrenciler geçerken biraz sıkıntı yaşıyordu. Kavşaklarda kaza oluyordu. Şimdi hem görsel açıdan hem de trafiğin rahatlaması adına daha güzel bir yol oldu. Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Eray Peşmen: "Burası kaygan bir zemindi. Şu an lastiklerimiz daha iyi tutuyor yolu. Görüntü olarak da gayet güzel oldu. Yaya geçitleri daha belirgin hale geldi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de D-400 Karayolu Üzerinde Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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