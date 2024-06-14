Mersin'de Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi Projesi Başladı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Kızkalesi Rotary Kulübü tarafından hazırlanan ve Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çalışmaları yürütülecek "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi Projesi" kapsamında, üzerine uydu takip cihazı takılan 'Kızkalesi' ve 'Mersin Üniversitesi' isimli iki deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Küresel ısınma, iklim değişikliği, sanayileşme ve kentleşmenin yanı sıra bilinçsiz tüketim ve gezegenin kirletilmesi dolayısıyla yaşam alanları ve sayıları gittikçe azalan deniz kaplumbağalarının değişen alışkanlıkları "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi Projesi" ile izlenecek. Proje ile deniz kaplumbağaları için yumurtlama alanı olarak son derece önemli olan Mersin'den uzaklaşmama sebepleriyle ilgili ipuçları da ortaya çıkacak.

Proje kapsamında 'Kızkalesi' ve 'Mersin Üniversitesi' isimli deniz kaplumbağaları katılımcıların eşliğinde denize bırakıldı. Vatandaşlar, deniz kaplumbağalarının nerede olduğunu Mersin Üniversitesi'nin, Kızkalesi Rotary Kulübü'nün ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasından takip edebilecek.