Mersin'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Mersin Uluslararası Limanı kıyılarında ceset olduğunu gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki görevli dalgıç polisler, cesedi bota alarak karaya çıkardı.
İncelemelerde cesedin, Adem Beyaz'a (47) ait olduğu belirlendi.
Beyaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
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