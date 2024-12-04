Mersin'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, özel bireylere yönelik bir gün düzenledi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılan ve gün boyu süren etkinliklerde, özel bireyler ve aileleri için farklı gösteriler ve aktiviteler sunuldu. Etkinlikler arasında rengarenk kostümleriyle katılımcıları neşelendiren palyaço gösterisi, animasyon gösterileri, Büyükşehir'in bando takımı ve bubble şov yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve aileleri keyifli bir gün geçirdi. Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama daha fazla dahil olabilmesi için farkındalık yaratmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, her yıl bu anlamlı günü daha anlamlı kılmak için gün boyu süren etkinlikler gerçekleştiriyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlik özel bireyler ve ailelerine coşku dolu bir gün sunarken, toplumsal duyarlılığın artırılmasına da katkı sağladı.

Gün boyu süren etkinliklerde, özel bireyler ve aileleri için farklı gösteriler ve aktiviteler sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ile başlayan etkinlikler arasında, rengarenk kostümleriyle katılımcıları neşelendiren palyaço ve animasyon gösterileri ile bubble şov yer aldı. Ayrıca, dans gösterileri ve eğlenceli çeşitli aktivitelerle özel bireylerin keyifli anlar geçirmesi sağlandı. Etkinliğe katılanlara mısır, pamuk şeker ve lokma tatlısı ikram edildi.

"Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil, her gün onların yanındayız"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, özel bireyler için sık sık eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğleden önceki bölümümüzde, protokolün de katıldığı sahne gösterilerimiz vardı. Öğleden sonra da çocuklar için eğlenceli aktiviteler gerçekleşti. İkramlıklarımız oldu. Biz bu tür etkinlikleri sürekli yapıyoruz ama 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğu için daha anlamlı oldu. Etkinliğimize Özel Eğitim Uygulama Okulları, STK'lar, öğrenciler ve aileleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil, her gün onların yanlarındayız. Eğitim, kültür, sosyal hayatta her zaman destek sunuyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan özel bireyler, şunları söyledi:

-İlayda Kaplan: "Gösteriye geldim. Çok mutlu oldum. Eğlendik, halaylar çektik. Gösteriyi izledik, şenlik gibi bir gündü."

-Fayma Aktaş: "Burayı seviyorum. Çoğu vaktim burada geçiyor. Evde genelde sıkılıyorum. Haftanın 3 günü buraya geliyorum. Spor kursunu seviyorum. Yemek yapmayı seviyorum, o yüzden aşçılık kursunu da seviyorum. Güzel bir gündü yani. Her etkinliğe katılmaya çalışıyoruz. Çok eğlendik."

-Hacı Yaradılmış: "Çok enerjik bir gündü. Gösteri yaptım. Burası muhteşem, çok seviyorum. İstediğim her şeyi yapıyorum. Çok güzel, anlatmak yetersiz kalıyor."

-Damla Kınna: "Çok mutluyum, çok güzeldi, eğlendik, yemek yedik. Güzel geçiyor. Arkadaşlarım yanımda, mutluyum."

-Sevinç Uysal: "Çok güzel geçti. Çok eğlendik. Dans gösterileri yaptılar. Bando çıktı. Arkadaşlarımla geçirdiğim en güzel gündü."