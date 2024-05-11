Mersin'de Engelliler Haftası kapsamında 'Çocuğumun İletişim, Dil ve Konuşma Gelişimini Nasıl Desteklerim' semineri düzenlendi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 'Çocuğumun İletişim, Dil ve Konuşma Gelişimini Nasıl Desteklerim' başlıklı bir seminer düzenlendi. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Nida Şanlı'nın konuşmacı olarak katılım sağladığı seminer 2 oturumda gerçekleştirildi.

Ailelerin ilgisinin yoğun olduğu seminerin ilk bölümünde iletişim, dil, konuşma gelişimi basamakları ve dikkat edilmesi gereken davranışlar konularına dikkat çeken Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Nida Şanlı, ikinci bölümde ise özel gereksinimli bireylerin bu konularda nasıl desteklenmesi gerektiği hakkında aileleri hem teorik olarak, hem de uygulamalarla bilgilendirdi.

ŞANLI: "İLETİŞİM, DİL VE KONUŞMA KISIMLARINI DETAYLARIYLA ELE ALDIK"

İlk bölümde dili anlama, ifade etmede gelişimsel basamakların neler olduğu kısımları hem videolarla, hem de karşılıklı anlatımla dile getirdiklerini belirten Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Nida Şanlı, "Bunlar çok önemli, çünkü bunlarda herhangi bir gerilik ya da gecikme varsa, konuşma açısından müdahale etmemiz gereken durumlar açığa çıkıyor. İlk bölümde daha normal gelişimdeki iletişim dil ve konuşma gelişimi basamaklarının neler olduğunu paylaştık. İkinci bölümde ise; otizmli, down sendromlu, serebral palsili farklı yetersizlikleri, farklı desteğe ihtiyacı olan bireylerde biz bu alanları nasıl destekleriz kısmını hem uygulamalarla, hem de videolarla tamamladık" dedi.

YILDIRIM: "HEM ÇOCUKLARIMIZIN SOSYALLEŞEBİLECEĞİ, HEM DE AİLELERİMİZE YÖNELİK ETKİNLİKLERİMİZ OLACAK"

Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Bilge Yıldırım, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ilk etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özellikle ilk etkinliği dil ve konuşma alanında yapmak istedik. Velilerimiz ile çok interaktif bir şekilde, çocuğunun dil gelişimini nasıl destekleyeceği hakkında bir seminer düzenledik. Ailelerimiz aktif katılım gösterdi. Bu hafta hem çocuklarımızın sosyalleşebileceği, hem de ailelerimize yönelik pek çok etkinliğimiz var. 10-16 Mayıs boyunca her gün ortalama 2 etkinliğimiz olacak" diye konuştu.

AİLELER SEMİNERDEN MEMNUN KALDI

Büyükşehir'in Otizm Aile Danışma Merkezi'nden yararlanan ve semineri dinlemeye gelen aileler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Fevziye Karaoğlan: "Kasım'dan bu yana eğitim alıyoruz. Çok memnunum. Çeşitli konularda bizi bilgilendiriyorlar. Bugün de dil üzerine yapılan seminer çok güzeldi. Değerli bilgiler edindik. Her katıldığım toplantıda, her hocamızın verdiği bilgiyle, çocuğuma nasıl yardımcı olabileceğim hususunda kendimi geliştiriyorum."

-Zelal Yiğit: "Çocuğum 6 yaşında ve konuşma güçlüğü çekiyor. Nida Hoca'nın seminerine o yüzden katılmak istedim. Genel olarak terapistler kartlarla çalıştığı için evde o şekilde ilerliyorduk; ama burada günlük yaşam becerileriyle, yaptığımız günlük işlerle devam ettirmemiz gerektiğini, çocukta jest ve mimiklerimizi kullanmamız gerektiğini anladım. Seminerden gayet memnun kaldım."

- Ömer Aydın: "Bu tarz seminerlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sık olması, bizim bilgilenmemiz açısından da çok faydalı. Birçok yerden bilgi alıyoruz, ama en doğru bilgiyi en doğru yerden almaya çalışıyoruz. Bu seminerin bize büyük katkısı olduğuna inanıyorum."