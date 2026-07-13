Mersin'de FETÖ Operasyonu: 58 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de FETÖ Operasyonu: 58 Gözaltı

Mersin\'de FETÖ Operasyonu: 58 Gözaltı
13.07.2026 20:40
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Mersin'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı, 12'sinin aranmasına devam ediliyor.

MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen 70 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de FETÖ Operasyonu: 58 Gözaltı - Son Dakika

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