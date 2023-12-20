Mersin\'de FETÖ üyesi yakalandı

Mersin'de, FETÖ üyesi olmaktan hükümlü bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

M.K. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.