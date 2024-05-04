Mersin'de fırtına: Kızkalesi'nde tekne karaya oturdu - Son Dakika
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Mersin'de fırtına: Kızkalesi'nde tekne karaya oturdu

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Meteorolojinin uyardığı fırtına Mersin sahillerinde etkili oldu. Kızkalesi'nde bir gezi teknesi karaya oturdu. Fırtına nedeniyle dalgalar 2-3 metreye kadar çıktı. Mersin Valiliği ise fırtına hakkında uyarıda bulundu.

04.05.2024 19:50  Güncelleme: 19:52
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Mersin'de fırtına: Kızkalesi'nde tekne karaya oturdu

MERSİN - Meteorolojinin uyardığı fırtına Doğu Akdeniz'de etkili olurken, Mersin sahillerinde bazı bölgelerde dalgalar 2-3 metreye kadar çıktı, Kızkalesi'nde ise bir gezi teknesi karaya oturdu.

Bir çok bölgede olduğu gibi Mersin'de de sabahın erken saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Doğu Akdeniz'de de fırtına etkili olurken dalgalar dikkat çekti. Fırtına ile yer yer 1 ile 3 metreye kadar ulaşan dalgalar ise kıyıları dövdü. Fırtına nedeniyle turizm bölgesi Kızkalesi'nde iskelede demirleyen bir gezi teknesi de karaya oturdu.

Mersin Valiliği'de Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden gelen son bilgileri paylaşarak fırtınanın 6 ile 8 kuvvetinde saatte 50 ile 75 kilometre hızla eseceğini bildirerek uyarıda bulundu.

Kızkalesi bölgesine gezmeye gelene vatandaşlardan Yüksel Ak da rüzgarın sert estiğini ve dalga nedeniyle bir teknenin kıyıya vurduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de fırtına: Kızkalesi'nde tekne karaya oturdu - Son Dakika

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