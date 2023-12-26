Mersin\'de fuhuş operasyonu: 6 gözaltı, 4 kadın kurtarıldı

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke tarafından fuhuşa zorlandığı tespit edilen 4 kadın da kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin edip organize olarak insan ticareti yapan yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şebeke tarafından fuhuşa zorlandığı tespit edilen 4 kadını da kurtardı. Adreslerde yapılan aramada ise 48 uyuşturucu hap, 10 cep telefonu, 4 pasaport ile 44 bin 230 TL ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)