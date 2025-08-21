Mersin'de Genç Kız Darbedildi, Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki genç kızın sokakta darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Halkkent Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta D.O'nun henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişi tarafından sokakta darbedilmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kimliği belirlenen şüpheli E.A. (16), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.