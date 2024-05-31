Mersin'de Gençlerin Turizm Sektörüne İstihdam Edilmesi Projesi Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Gençlerin Turizm Sektörüne İstihdam Edilmesi Projesi Çalıştayı Düzenlendi

Mersin\'de Gençlerin Turizm Sektörüne İstihdam Edilmesi Projesi Çalıştayı Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen 'Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi' projesinin çalıştayı, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Proje kapsamında resepsiyon, restoran ve kat hizmetleri alanlarında eğitim alan 45 kursiyer mezun oldu ve birçoğu işe başladı. Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

31.05.2024 17:45
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Mersin'de gençlerin turizm alanında istihdam edilmesinin amaçlandığı projenin çalıştayı düzenlendi.

Avrupa Birliğinin desteğiyle Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğince organize edilen "Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi" projesinin çalıştayı, Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Mercek Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörü Gül Kadem Maya, etkinlikteki konuşmasında, proje kapsamında resepsiyon, restoran ve kat hizmetleri alanlarında çalışacak 45 kursiyerin 5 ay eğitim aldığını söyledi.

Turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Maya, "Mezun olan 45 öğrencimizden birçoğu işe başladı. Bu alandaki eğitimler devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından çalıştay, söyleşi ve sunumla devam etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de Gençlerin Turizm Sektörüne İstihdam Edilmesi Projesi Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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