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Mersin'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ticareti Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ticareti Operasyonu: 13 Gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen gümrük kaçağı telefonları iş yerlerinde sattıkları belirlenen 15 zanlıya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların kullandığı telefonlara el konuldu. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin\'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ticareti Operasyonu: 13 Gözaltı
22.01.2024 - 09:31,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında 15 zanlının yurt dışından gümrük kaçağı telefon getirip iş yerlerinde sattıkları belirlendi.

Günün erken saatlerinde dron ve özel harekat destekli düzenlenen operasyona 170 polis katıldı.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların kullandığı telefonlara el konuldu.

Polis, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ticareti Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
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